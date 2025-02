Ceará pode ter redução de chuvas; veja previsão do tempo até domingo, 16

Confira previsão do tempo para este fim de semana no Ceará, segundo a Funceme. Registros tendem a ser menores em relação aos dias anteriores

Os registros tendem a ser menores em relação aos dias anteriores , devendo se concentrar na porção norte do estado: macrorregiões da faixa litorânea, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para o Ceará aponta redução das chuvas em termos de acumulados e também em termos da área em que as precipitações deverão ocorrer.

Além disso, os períodos de ocorrência das chuvas devem ser durante a madrugada, manhã e tarde , sendo em geral, de intensidade fraca e em alguns momentos moderada no noroeste do Estado.

A Zcit, principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, apresenta atualmente uma configuração de banda dupla. A banda principal está posicionada próxima à linha do equador, enquanto a secundária se encontra em torno de 2°S.

No sul do estado, para esta sexta, 14, há chance de chuva isolada e passageira. Para o sábado, 15, não há previsão de chuva. Já no domingo, 16, espera-se o aumento da nebulosidade e à princípio, chuvas isoladas na região do Cariri e sul da Jaguaribana.

Para a noite desta sexta-feira, 14, previsão indica céu variando de nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e Ibiapaba.

Nas últimas 24 horas desta sexta-feira, 14, a maior queda d'agua aconteceu no município de Guaraciaba do Norte com 105.0 mm.

Ainda para este sábado, 15, e domingo, 16, há possibilidade de formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), podendo assim, influenciar as condições do tempo. A Funceme alerta que, então, é importante o acompanhamento e a atualização das previsões para os próximos dias.

Na manhã, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza. Durante a tarde, céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

A madrugada deste sábado, 15, pode apresentar o céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza.

Previsão para domingo, 16

A madrugada e manhã deste domingo, 16, com chances de céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Já à tarde, o céu pode se encontrar parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte, Litoral do Pecém e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, predomínio do tempo estável.

Durante a noite, o tempo parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada pode se deslocar ao Cariri e no sul da Jaguaribana.