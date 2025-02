Previsão: chuvas devem marcar primeira semana da quadra no Ceará

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis é responsável pela instabilidade no Litoral e no Interior do Estado. Veja a previsão para o período entre segunda, 3, e quarta-feira, 5

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta segunda-feira, 3, a previsão é de predomínio de tempo estável em todas as macrorregiões, com possibilidade de chuva no período da tarde no Litoral Norte e na Ibiapaba, e no período da noite no Cariri. As informações são de Lucas Fumagalli, meteorologista da Funceme.

Para esta terça-feira, 4, o céu varia de parcialmente nublado, a poucas nuvens no Estado, com possibilidade de chuvas isoladas em todas as macrorregiões. Já na faixa litorânea, incluindo a parte de Fortaleza, as chuvas devem ocorrer principalmente na madrugada e no começo da manhã.