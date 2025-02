Mulher é atacada por oito cachorros na Praia de Iracema; moradores relatam casos no Edson Queiroz

Luzia conta que estava esperando seu marido, que trabalha como taxista, e decidiu tirar fotos do mar. Ao voltar, ainda na areia, conta que foi abordada pelo primeiro cachorro, que ficou latindo, e em seguida os outros apareceram, cercando a costureira.

“Fiquei muita assutada, tentei acalmar eles acenando com a mão para ver se aparecia alguém. Eles me atacaram e me derrubaram no chão, pensei que eu ia desmaiar ali. Percebi que um deles estava segurando o coro da minha mão na boca”, relata.

“Sinto dor e muito medo. Qualquer barulho de cachorro me assusta. Ali era para ser um lugar seguro, levo minhas filhas e netos para lá. Meu marido vive presenciando esse tipo de ataque”, desabafa.