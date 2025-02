Ceará tem 69 cidades sob perigo potencial de chuvas intensas até sábado, 8

O Ceará tem 69 cidades sob risco potencial de chuvas intensas, de acordo com alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira, 7. O aviso tem validade até as 10 horas da manhã do próximo sábado, 8, e sinaliza para precipitações em municípios de toda a faixa litorânea, com exceção do sul de Aracati e todo o Icapuí, no extremo leste do Estado.

De acordo com o Inmet, essas cidades podem ter chuvas de até 50 milímetros (mm) ao dia e ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora (km/h). Além da costa, as chuvas podem ocorrer em cidades da região da Ibiapaba e no entorno de Sobral.