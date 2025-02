Centro-Leste concentra principais chuvas do Ceará nesta quinta-feira, 6

Imagem de apoio ilustrativo: chuva causou transtorno e alagamentos em Fortaleza durante o mês de janeiro / Crédito: FÁBIO LIMA

Os municípios do Centro-Leste do Ceará tiveram os maiores índices de chuva do Estado entre as 7 horas da manhã da última quarta-feira, 5, e o mesmo horário desta quinta, 6. Dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos indicam volumes em torno dos 100 milímetros (mm) em cidades da região Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Até as 11h50min desta quinta-feira, 133 municípios confirmaram incidência de chuvas no Ceará, sendo a maior delas em Jaguaribara, localidade distante 224 quilômetros (km) de Fortaleza, que apontou 113 mm. Senador Pompeu, com 95 mm e Icapuí, com 85 mm, completam as três maiores precipitações das últimas 24 horas.

Todas as oito macrorregiões do Estado registraram chuvas entre ontem e hoje, com valores menores nos litorais Norte, de Fortaleza e do Pecém, Cariri, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Nesses locais, apenas algumas cidades como Maranguape e Reriutaba tiveram índices superiores a 50 mm. Os dados seguem em atualização. Previsão do tempo para os próximos dias Até o fim desta quinta-feira, a expectativa é de chuvas em todas as regiões do Ceará, com maiores acumulados concentrados na faixa litorânea durante a manhã, seguindo para o Litoral Norte e Ibiapaba ao entardecer. O cenário chuvoso deve prevalecer em todo o território cearense até a tarde do próximo sábado, 8, quando a costa, região Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns, além do Cariri, devem ter céu aberto e tempo firme.