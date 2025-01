Lista de Espera do Sisu 2025: quando abre, como se inscrever e mais

Os estudantes que não foram aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 podem se inscrever na lista de espera até o dia 31 de janeiro. A participação garante que o candidato continue concorrendo às vagas remanescentes no curso escolhido.

Sisu 2025: como participar da lista de espera

Para manifestar interesse, o estudante deve acessar a página do Sisu no Portal Único de Acesso, utilizando o login da conta gov.br. No boletim do candidato, será possível selecionar uma das duas opções de curso para continuar concorrendo.