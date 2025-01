MEC estende prazo de matrículas do Sisu após falhas técnicas; veja datas

O Ministério da Educação (MEC) mudou o calendário de referência para as matrículas dos alunos aprovados no Sisu 2025 após uma falha no sistema que atrasou o envio dos dados às universidades. No cronograma inicial, o processo deveria ter começado nesta segunda-feira, 27, mas foi alterado para começar nesta terça-feira, 28, e seguir até o dia 3 de março.

Ainda na segunda, pelo menos seis instituições, como a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), suspenderam os próprios calendários de matrícula pela falta de dados.