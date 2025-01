Prefeitura exonera gestor recém-nomeado da Agefis que já foi preso por tentar suborno; caso prescreveu

Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis): superintendente adjunto já foi preso e condenado, mas punição prescreveu / Crédito: Érika Fonseca/Cmfor/Divulgação

A Prefeitura de Fortaleza decidiu exonerar Perseu Bessa Madeira do cargo de superintendente adjunto da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). A nomeação havia sido publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Fortaleza da última segunda-feira, 20. Em 2015, então bacharel de Direito, ele foi preso em flagrante por policiais civis do 30º Distrito Policial (DP) após tentar subornar policiais para que liberassem um casal preso por tráfico de drogas. A informação do histórico do superintendente recém-nomeado foi divulgada primeiro pelo jornalista Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN. Perseu Bessa chegou a ser condenado por corrupção ativa, mas a pena foi considerada prescrita e o caso transitou em julgado e a punibilidade foi extinta — isso é, não havia mais pena a cumprir. Ele também foi julgado por associação para o tráfico de drogas e, nesse caso, foi inocentado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A administração municipal tomou conhecimento do fato pela rádio O POVO CBN. "A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informa que a Secretaria de Governo vai proceder com a exoneração de Perseu Bessa na próxima edição do Diário Oficial do Município. A medida foi tomada tão logo a Segov tomou conhecimento do fato, a despeito da condição de absolvição reputada a Perseu Bessa pela Justiça nos casos em que foi citado", informa a agência em nota.

Bessa chegou a ser candidato a vereador em 2012 em Morada Nova e ficou na suplência. Ele foi preso no exato momento em que entregava aos policiais a quantia de R$ 11 mil e um cordão de ouro avaliado em R$ 10 mil. Como foi o flagrante? Na época, Perseu Bessa marcou encontro com os policiais do 30º DP em um restaurante no bairro Messejana. Toda a ação foi filmada pelos próprios agentes. O POVO noticiou o caso e é possível ver o momento em que ele é preso pelos agentes ao abrir o saco de supermercado com o dinheiro. A Polícia divulgou a prisão e explicou como tudo teria acontecido até o momento em que Perseu é autuado mostrando o dinheiro aos policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A ocorrência que resultou na prisão de Perseu começou quando um casal foi capturado nas proximidades do terminal de ônibus de Messejana. Na bolsa da mulher, os agentes encontraram 290g de crack e 180g de cocaína. Enquanto os dois eram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, o celular de um dos presos tocou. Foi quando Perseu ofereceu dinheiro aos policiais, no intuito de livrar a dupla da prisão, conforme narra comunicado disponível no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Os policiais armaram o encontro para prender o acusado fingindo, inicialmente, aceitar o dinheiro oferecido. Perseu foi conduzido ao 30º DP e autuado por corrupção ativa e associação para o tráfico de drogas. O dinheiro, o cordão de ouro e o carro em que o bacharel estava foram apreendidos. Ele era apontado como o responsável financeiro do grupo.

“Logo em seguida, outro homem ligou. Tratava-se de Perseu Bessa Madeira que já se identificou como o advogado do casal. Perseu afirmou que estava a par do ocorrido e que queria um encontro com os policiais a fim de tratar dos detalhes do pagamento da "propina"”, narra trecho da denúncia. Ele se encontrou com os policiais em frente a um colégio e "mais uma vez se identificou como advogado, afirmando que já estava trabalhando para arrecadar o dinheiro solicitando o prazo de duas horas para fazê-lo." Toda a tarde, narra a denúncia, Perseu telefonou constantemente para o celular da mulher presa, que ficara em poder do policial, "sempre informando que a quantia estava sendo levantada". Trecho da sentença datada de janeiro de 2023 Crédito: Reprodução