UFC lança edital para selecionar empresa que produza e comercialize curativos com pele de tilápia

A empresa selecionada receberá uma licença exclusiva. De acordo com a UFC, a ideia é que a empresa produza curativos destinados ao tratamento de lesões em humanos e animais . A seleção, aberta até 14 de fevereiro, será baseada na proposta mais vantajosa.

A Pele de Tilápia Liofilizada, pesquisa criada inicialmente para tratar queimaduras , agora, deve chegar à população de forma geral. Na última segunda-feira, 13, a Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital para licenciar a patente da pesquisa, permitindo que uma empresa produza e use a pele de tilápia liofilizada para criar kits curativos biológicos em escala comercial.

A patente, que garante direitos exclusivos sobre a invenção, foi concedida no final de 2024. Até o momento, os produtos com pele de tilápia liofilizada são produzidos exclusivamente para estudos de pesquisa.

“A empresa selecionada será responsável pelo registro do produto na Anvisa, construir o parque de produção, fabricar os curativos e comercializá-los. A nossa expectativa é que o SUS adquira e distribua os kits na rede pública, priorizando pacientes de baixa renda, cerca de 97% dos pacientes que sofrem queimaduras”, explica.

Segundo Edmar Maciel, pesquisador e coordenador geral da pesquisa, a liberação do uso da patente beneficiará principalmente a população mais carente que depende do sistema público de saúde.

“Com a pele de tilápia liofilizada, será possível oferecer uma cobertura de longa duração para as feridas, reduzindo a necessidade de trocas diárias, minimizando a dor dos pacientes, diminuindo o trabalho da equipe médica e reduzindo os custos gerais do tratamento”, aponta.

A expectativa é que a empresa responsável seja definida até o meio de 2025. Além do Brasil, espera-se que a comercialização atenda também atenda países da América Latina, África e Ásia. De acordo com o coordenador geral da pesquisa, a expectativa é que a empresa seja definida até o meio do ano.

Detalhes da negociação

Conforme José de Paula Barros Neto, pró-reitor adjunto de Inovação e Relações Interinstitucionais da UFC, a seleção é voltada para empresas da área de saúde, mas também pode incluir empresas que atuam com bioativos.