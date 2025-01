Zelador de supermercado em Fortaleza desaparece após sair para trabalhar

Emerson Moreira de Sousa, de 51 anos, está desaparecido desde o último dia 28 de dezembro / Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

Emerson Moreira de Sousa, de 51 anos, está desaparecido desde o último dia 28 de dezembro. Ele reside no Carlito Pamplona e trabalha como zelador em um supermercado na Barra do Ceará, ambos bairros de Fortaleza. Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do desaparecimento. O zelador reside com a irmã, a costureira Vânia de Sousa. Ela cita que não via Emerson desde o dia 26 de dezembro. O homem havia saído de casa vestindo uma camisa, bermuda e mochila, pronto para trabalhar, contudo, ao chegar na empresa informou que não estava se sentindo bem. Desde então, não retornou para casa.

No dia 28 de dezembro funcionários do supermercado informaram à Vânia que Emerson chegou ao local por volta das 5 horas, exigindo falar com o supervisor da empresa.

“Eles (funcionários) me disseram que ele não estava falando coisa com coisa, não estava normal. Ele já chegou lá sem mochila e eles não viram para que lado ele foi”, relata. Há cerca de um ano Emerson iniciou o tratamento de esquizofrenia, no entanto, suspendeu o uso dos medicamentos. Esta é a segunda vez que o zelador desaparece. No primeiro episódio, que ocorreu há dois anos, Emerson ficou desaparecido por dois dias.

“Foi uma coisa bem rápida, ele apareceu na empresa, mas agora está demorando esse tempo todo e ele não apareceu em lugar nenhum”, explica Vânia. Emerson tem uma filha de 27 anos e um filho, que faleceu há cerca de três anos em um acidente de trânsito. À época o rapaz tinha 24 anos.

Vânia menciona que a rotina do irmão se resumia à casa e ao trabalho, saindo às 8 horas e retornando às 22 horas. “Ele só começava o expediente 13 horas, mas gostava de chegar lá mais cedo pra ajudar, mas sempre chegava em casa 22 horas, 22h40min no máximo. Ele não costuma viajar porque não temos parentes em outra cidade”, esclarece. Procurada pelo O POVO, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou em nota "que apura as circunstâncias do desaparecimento de um homem de 51 anos no bairro Carlito Pamplona".