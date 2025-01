Motorista cearense está entre as vítimas de acidente de ônibus no Piauí / Crédito: Reprodução/ Instagram: Kaíque Farias

Um acidente de ônibus vitimou fatalmente sete pessoas e deixou 15 feridas na madrugada desta terça-feira, 7, na BR-135, entre os municípios de Corrente e São Gonçalo do Gurguéia, no sul do Piauí. Uma das vítimas era o motorista cearense Kaíque Glauber Lúcio de Farias, de 32 anos. Kaíque era natural do município de Tauá, distante 343 km de Fortaleza, e trabalhava fazendo viagens interestaduais. São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo eram os destinos mais comuns realizados pela empresa de turismo.

O ônibus tinha como destino o estado de São Paulo, e partiu do município cearense de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, na última segunda-feira, 6, por volta das 10 horas. Devido à distância e a duração da viagem, dois motoristas embarcam no veículo e se revezam na condução.

Kaíque teria embarcado no ônibus na Tauá e assumido a condução. Ele teria dirigido ao longo do dia e, ao anoitecer, foi substituído pelo outro motorista da empresa. O ônibus levava aproximadamente 22 pessoas. Gabriel Coutinho, amigo de infância do motorista, destaca que não via Kaíque há algum tempo. Ele é natural de Tauá, contudo, atualmente reside em Minas Gerais. Coutinho menciona, ainda, que quando viaja à Fortaleza costuma passar pela BR-135, trecho que, segundo ele, “tem muita curva perigosa”.

“Estão reformando algumas partes e não tem sinalização. Eu costumo andar dirigindo apenas durante o dia”, pontua. No momento em que o ônibus tombou, Kaíque estava no bagageiro do veículo. O motorista deixa dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de um ano, fruto do relacionamento com a esposa, Thamyres Farias. No dia 7 de setembro de 2024, o casal completou cinco anos de matrimônio.

“Sei que esse ainda é o início da nossa história e mal posso esperar por tudo que ainda temos para viver juntos”, declarou Thamyres em postagem nas redes sociais. A prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, lamentou a morte do motorista, que era afilhado dela. “Com grande pesar tomei conhecimento do falecimento do nosso afilhado, Kaíque Freitas, ocorrido na madrugada de hoje. Ele é filho do casal Antônio do Louro e dona Neidinha, de Santa Teresa, e marido de Thamyres”, destaca a gestora municipal.