Motorista capota carro ao transportar cachorro de maneira inadequada

Caso aconteceu neste sábado, 4, no Paraná; motorista teria perdido controle após animal pular no seu colo

Um carro capotou em Alto Paraná, no noroeste do Paraná, no último sábado, 4. O veículo estava com uma mulher e duas crianças, de 5 e 8 anos, que tiveram ferimentos leves.

A motorista, que não se feriu, explicou aos socorristas que estava transportando um cachorro. Em determinado momento, ele pulou no colo dela e fez com que ela perdesse o controle na direção.