Jornalista José Augusto Lopes morre aos 85 anos

O jornalista José Augusto Lopes faleceu nesta terça-feira, 31 de dezembro, aos 85 anos. A confirmação da morte é do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce), que classificou o legado de José Augusto na cultura do Ceará como inesquecível. Nascido em 12 de setembro de 1939, o jornalista dedicou 56 anos à carreira e se destacou como comentarista de teatro, literatura e memória, além de colunista social e autor de livros.

José Augusto foi o autor da obra "Colunistas e colunáveis: entrevistas sobre comportamento social", que é um marco do mapeamento do colunismo social no Ceará.