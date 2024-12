Réveillon: empresas de ônibus vão ofertar 230 viagens extras no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. No Ceará, os destinos mais procurados são Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Iguatu / Crédito: Samuel Setubal

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) divulgou que as empresas de transporte irão disponibilizar 230 viagens extras para atender a demanda de embarques referentes ao Réveillon. O aumento da frota contempla viagens realizadas entre os dias 26 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. No Ceará, os destinos mais procurados são Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Iguatu. Fora do Estado, a principal demanda de passagens inclui destinos como Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

A expectativa é de que aproximadamente 51.660 passageiros embarquem nos Terminais Rodoviários de Fortaleza durante esse período. O número representa um aumento de 23% em relação ao fluxo normal. Em relação a 2024, houve um aumento de 4% no número de passageiros neste mesmo período do ano. De acordo com a Arce, estima-se que mais de 2.330 viagens sejam realizadas durante os sete dias, incluindo viagens normais e extras. O valor representa um aumento de 11% em relação à média normal do quantitativo de viagens. Newton Fialho, Gerente da Socicam, empresa responsável pela administração dos Terminais Rodoviários da Capital, avalia que o dia com maior fluxo de passageiros será a sexta-feira, 27, com aproximadamente 9.150 usuários do transporte rodoviário.