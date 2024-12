Fraturas de fêmur, úmero e tíbia são as mais registradas no HRVJ

As fraturas dos ossos fêmur (na coxa, entre o quadril e o joelho), úmero (no braço, da articulação do ombro até o cotovelo) e tíbia (na perna, entre os pés e os joelhos) são as principais causas de entradas na emergência de politrauma do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), localizado em Limoeiro do Norte, a 199,88 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), das fraturas que chegam pela urgência e emergência, essas representam 43% do total.