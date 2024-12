Suspeito de promover campanha de ódio e ameaças contra Maria da Penha é alvo de operação

Maria da Penha foi incluída em um programa de proteção de defensores de direitos humanos após ameaças / Crédito: FERNANDA BARROS

Um suspeito de promover ameaças e campanha de ódio contra a farmacêutica Maria da Penha foi alvo da operação Echo Chamber, realizada nos estados do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A operação, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do investigado, no Espírito Santo, e em um evento voltado ao público masculino que ele participava no Rio de Janeiro.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos para análise pelo MPCE. A Justiça determinou ainda a suspensão do perfil do suspeito no Instagram por 90 dias, proibição de contato com Maria da Penha e suas filhas, bem como de se aproximar da residência delas. Ele também foi impedido de se ausentar da comarca onde reside por mais sete dias, sem autorização judicial, assim como do País. Suspeito fez ameaças à Maria da Penha na internet e visitou a antiga residência da ativista De acordo com as investigações, o suspeito faz parte de uma comunidade digital que dissemina ódio às mulheres. No primeiro semestre de 2024, Maria da Penha passou a sofrer ataques do grupo.