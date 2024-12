Ministério da Saúde lança painel sobre saúde da população negra

É lançado nesta segunda-feira, 16, o Painel Saúde da População Negra, ferramenta nacional que reúne dados específicos sobre o atendimento às populações pretas e pardas no país. Idealizado pelo Ministério da Saúde (MS), a plataforma visa fornecer informações para aprimorar os serviços prestados ao público.

Entre os dados disponibilizados pelo Painel estão indicadores sociodemográficos de morbidade e de mortalidade da população negra no Brasil. As informações foram coletadas a partir da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic), realizadas no ano de 2021.