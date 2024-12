Tráfico de drogas: criminosos movimentaram mais de R$ 100 milhões em lavagem de dinheiro

/ Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 10, a Operação Blitzkrieg. A ofensiva tem como objetivo desarticular uma organização criminosa , de origem carioca, suspeita de movimentar mais de R$ 100 milhões em esquemas de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas .

Além do cumprimento dos mandados, a operação também solicitou o bloqueio de até R$ 125.882.352,71 de 77 pessoas físicas e jurídicas localizadas em 13 estados do País.

De acordo com a Polícia, os criminosos utilizavam diversas “instituições de pagamento” na movimentação de recursos vinculados à facção criminosa. Uma dessas empresas estaria situada no estado do Paraná, no Sul do Brasil.

A operação é coordenada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD) e conta com apoio técnico do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), ambos do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA).