Projeto do MPCE capacitará profissionais para enfrentamento à violência contra a mulher

O Ministério Público do Ceará (MPCE), realizará, nos dias 3 e 4 de dezembro, o projeto “Eu respeito o não”. O evento, voltado à prevenção e combate à violência contra a mulher, acontecerá das 8h às 12h no auditório da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, e será transmitido on-line para os núcleos regionais da ESMP em Juazeiro e Sobral.

A iniciativa busca capacitar profissionais de estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, espaços de shows e eventos esportivos, com o objetivo de garantir maior segurança para as mulheres e preparar esses trabalhadores para lidar com situações de constrangimento ou violência. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela plataforma da ESMP/Ceaf.