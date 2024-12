Governo do Ceará libera R$ 1,2 milhão em recursos para 21 projetos de povos indígenas

De acordo com a titular da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince), Juliana Alves, 30 mil indígenas serão beneficiados diretamente no Estado do Ceará

A solenidade contou com a presença do governador Elmano de Freitas ; da vice-governadora, Jade Romero; do secretário executivo do desenvolvimento agrário (SDA), Marcos Jacinto de Sousa; e da titular da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince), Juliana Alves.

O Governo do Ceará liberou na tarde desta segunda-feira, 2, R$ 1,2 milhão do edital Yby Jurema para 21 projetos de povos indígenas . O evento foi realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza . O objetivo é dar suporte à agricultura familiar em territórios de povos originários nas áreas de produção com projetos que contribuam para o desenvolvimento rural sustentável do Ceará.

O governador Elmano de Freitas destacou que o Estado “tem uma dívida histórica enorme” com os povos indígenas do Ceará. “Estamos aos poucos construindo esse processo, que é muito importante, de reconhecimento. Uma dívida que o Estado precisa reconhecer e pagá-la com políticas públicas na área da educação, saúde, habitação e de projetos produtivos”, disse.

De acordo com a secretária, com as 21 associações escolhidas, a maioria dos 16 povos indígenas foi contemplada com o recurso. “Se hoje temos 56 mil indígenas no Estado do Ceará, podemos ter uma base de 30 mil indígenas serão beneficiados diretamente”.

A titular da Sepince aponta que as associações estão localizadas nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Maracanaú, Monsenhor Tabosa e Poranga.

Juliana acredita que os benefícios do Estado para com povos indígenas é “um avanço muito grande”. “Estamos falando de um número bem significativo e onde antes não tinha nada, hoje esses agricultores podem contar com um recurso que com certeza vai chegar para ajudar na produção agrícola desses territórios”.