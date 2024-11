PF investiga produção de documentos falsos para integrantes de facção

Duas pessoas foram presas na operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/CE) nesta sexta-feira, 29, no Conjunto Cidade Jardim I, no bairro José Walter, em Fortaleza .

De acordo com a PF, a operação teve apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Ceará (BOPE/PMCE). A investigação apontou a produção de documentos falsos que eram usados por uma determinada organização criminosa.