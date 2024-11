Operação Contragolpe: defesa de capitão da reserva nega envolvimento de militar com plano

A Polícia Federal colocou um de seus integrantes na mira da Operação Contragolpe - o agente Wladimir Soares - após identificar que ele repassou, em 2022, informações sobre a estrutura de segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para pessoas próximas ao então presidente Jair Bolsonaro, "aderindo de forma direta ao intento golpista". A investigação revelou que um dos braços do grupo pretendia inclusive assassinar o petista por envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Segundo o inquérito, Wladimir encaminhou para o capitão da reserva Sérgio Rocha Cordeiro - assessor especial de Bolsonaro - relatos sobre a segurança do candidato eleito, inclusive sobre a presença de policiais de força tática na equipe de segurança. Além disso, ele se colocou à "disposição para atuar no Golpe de Estado, demonstrando aderência subjetiva à ruptura institucional", dizem os investigadores.

Em nota, o criminalista Luiz Eduardo Kuntz, que representa o capitão Cordeiro, afirmou que o militar "não tem qualquer envolvimento com os fatos expostos". Segundo a defesa, as mensagens encaminhadas ao capitão não foram respondidas por ele, por qualquer integrante da equipe da segurança presidencial e tão pouco por Bolsonaro.

"Eu e minha equipe estamos com todo equipamento pronto p ir ajudar a defender o Palácio e o presidente. Basta a canetada sair !", afirmou Wladimir em 20 de dezembro de 2022. Antes de enviar a mensagem, o agente recebeu duas mensagens que foram apagadas por Sérgio e anotou: "Estou pronto!" Wladimir foi um dos presos da Operação Contragolpe, aberta na manhã desta terça, 19, no rastro do agente e de quatro militares - um general reformado e três ‘kids pretos’ - que estariam envolvidos em um plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. O grupo previa matar o trio por envenenamento e com bomba. A Polícia Federal considera que Wladimir, que estava atuando no apoio à segurança do candidato presidencial eleito, deveria ter passado os dados para a Coordenação de segurança de Lula, "principalmente diante dos eventos que ocorreram no dia anterior, com a tentativa de invasão da Sede da Polícia Federal, por manifestantes que não reconheciam o resultado das eleições e apoiavam um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito".

No entanto, Wladimir passou os dados para o segurança pessoal de Bolsonaro, que "que estava naquele momento empenhado para consumação do golpe de Estado, tentando obter o apoio das Forças Armadas". A corporação considera que o agente atuou junto com a organização criminosa "que tentou consumar um golpe de Estado, fornecendo informações que pudessem de alguma forma subsidiar as ações que seriam desencadeadas, caso o decreto de golpe de Estado fosse assinado, especialmente relacionadas ao então candidato eleito". Segundo o inquérito, Wladimir "aproveitando-se das atribuições inerentes o seu cargo no período entre a diplomação e posse do governo eleito" passou informações a aliados de Bolsonaro. À época, da transição, Lula se hospedava em um hotel em Brasília

A PF entrou no encalço de Wladimir Soares após encontrar, em meio às diligências da Operação Venire - investigação sobre fraudes na carteira de vacinação de Bolsonaro e seus aliados - indícios de que o agente "atuou como elemento auxiliar do núcleo vinculado à Tentativa de Golpe de Estado". Analisando as mensagens do capitão da reserva Sérgio Rocha Cordeiro - assessor especial de Bolsonaro - os investigadores apuraram que Wladimir "se inseriu no contexto de atuação da criminosa ao fornecer informações relativas à segurança do candidato eleito Luís Inácio Lula da Silva". Em um dos áudios interceptados pela PF, o agente da PF tratou com o então assessor da Presidência de informações sobre um dos seguranças de Lula, que veio a ser nomeado como Assessor do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

"Fala Cordeiro. Beleza? Seguinte meu irmão já tá tudo resolvido aqui. O Misael ele é do GSI, sim. E... ele tá à disposição aí do, do, do, do, candidato, né, Luís Inácio. E o que acontece, cara. Ele... como rolou aquela situação no prédio da Polícia Federal, ontem, eles acionaram a equipe do COT. E uma equipe do COT, como o Lula estaria ali no prédio, né, do, do Meliá, é... uma equipe do COT ficou à disposição, próxima. Então, eles hospedaram essa equipe do COT aqui no Windsor. Certo? Mas, isso aí foi, foi tudo acertado mesmo. Tá bom? Só pra, de repente, cê ter essa informação. Valeu meu irmão? Um abraço. Vamo torcer, meu irmão. Tamo aqui nessa torcida. Essa porra tem que virar logo. Não dá pra continuar desse jeito não irmão. Vamo nessa. Eu tô pronto", anotou. Em outra mensagem, Wladimir enviou para Sérgio uma foto com a mensagem "Coordenador da Operação Posse!; "Petista e baba ovo do Alkimin"; "DPF Cleyton". A mensagem fez referência ao delegado que atuou como Coordenador de Execução da operação da Polícia Federal que atuou na segurança da cerimônia de posse de Lula. COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA LUIZ EDUARDO KUNTZ, QUE REPRESENTA CORDEIRO