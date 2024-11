Quatro jornalistas do O POVO vencem prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

Catedral de Fortaleza, em foto premiada pelo CAU-CE Crédito: FCO FONTENELE

Quatro jornalistas do O POVO tiveram trabalhos premiados no 2º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), vencendo nas categorias Fotografia e Texto. O resultado definitivo da premiação foi divulgado pela instituição idealizadora nesta terça-feira, 19. O primeiro lugar do gênero Fotografia ficou com o trabalho intitulado "Catedral de Fortaleza completa 45 anos". Material é composto por duas imagens da igreja, ambas captadas por fotógrafos do O POVO.

Uma das fotos expõe o templo por dentro. Fernanda Barros, autora da fotografia, diz que buscou mostrar "a grandeza" do espaço e os seus detalhes, "que guardam partes da história".

"Fiquei feliz com a escolha desse trabalho porque eu tenho uma grande admiração pela Catedral, pra mim é um dos monumentos mais bonitos da Cidade (...) Eu apostei nessa foto por ela trazer todos esses elementos da Cidade e ao mesmo tempo realçar toda beleza arquitetônica do local, que foi complementado com a belíssima foto da Fernanda Barros, trazendo a beleza interna da Catedral", diz. A segunda colocação da categoria Fotografia ficou com o trabalho "Fim da demolição", imagem de autoria do fotógrafo Fábio Lima, do O POVO. Foto mostra o encerramento das atividades de demolição do Edifício São Pedro, icônico prédio de Fortaleza que foi demolido em junho deste ano.

"Fico feliz da minha foto ter sido escolhida, porque durante a demolição do Edifício São Pedro eu ainda não havia feito nenhuma pauta sobre seu fim, e acabei indo fazer quando o prédio não estava mais lá. Ter conseguido mostrar isso e ainda ser premiado é muito gratificante", diz o profissional. O POVO é premiado na categoria Texto Já na categoria Texto, a jornalista Sara Oliveira, também do O POVO, conquistou a segunda colocação com a matéria "Acessibilidade em condomínios: áreas de uso comum precisam ser adequadas".