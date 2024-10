Metrô e VLTs funcionarão gratuitamente neste domingo, 27

Devido ao segundo turno das eleições, neste domingo, 27, o transporte sobre trilhos estará funcionando gratuitamente. As linhas Oeste, Sul e Nordeste devem funcionar a partir das 7h30, com encerramento entre 17h30 e 18h.

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), a medida segue a Lei Estadual n° 19.056, que tem como determinação garantir a gratuidade nos transportes no dia das eleições municipais. Dessa forma, facilitando o acesso dos cidadãos ao seu local de votação.

De acordo com a Metrofor, no dia não será necessário apresentar documento para embarcar nos transportes, pois as estações estarão com a catracas livres. Além disso, a partir das 9h até o encerramento, será permitido o embarque com bicicletas, obedecendo as normas de regulamento de bikes.