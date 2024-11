15 de novembro: veja previsão do tempo no Ceará para o feriado

No Ceará, o céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva. Veja previsões para o feriado e fim de semana

Os brasileiros poderão curtir o feriado de 15 de novembro este ano em uma sexta-feira. Juntando com o fim de semana, muitas pessoas aproveitam para viajar. Apesar da presença de nuvens, o protetor solar é indispensável nos próximos dias para quem vai se expor ao ar livre.

Isso porque a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Nordeste é de dias de sol com presença de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas apenas no litoral. A temperatura pode chegar até 37 °C em alguns locais, como Teresina e São Luís.