15 de Novembro: rodovias do Ceará terão operação especial da Polícia no feriadão

Expectativa é de aumento no fluxo de carros saindo de Fortaleza para outras regiões do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), iniciarão a Operação Proclamação da República em todas as rodovias federais e estaduais do Ceará.

Nas rodovias federais, a ação começou seguirá até 23h59 de domingo, 17. Já nas estaduais, os trabalhos tiveram início às 17h do dia 14 e se estenderão até 18h do dia 17. A expectativa é de que haja um aumento no fluxo de carros em decorrência do feriado prolongado.