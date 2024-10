Motorista alcoolizado causa acidente fatal, foge e é preso pela PRF em Caucaia, no Ceará

A equipe da PRF encontrou o condutor com sinais de embriaguez, localizando, também, bebida alcoólica no interior do veículo. Um motociclista de 45 anos morreu no local do acidente, o km 394 da BR-020

O motorista de uma camionete, que estava sob o efeito de álcool, não prestou socorro após colidir contra uma motocicleta no município de Caucaia, por volta das 20 horas desse domingo, 20. A vítima, um homem de 45 anos, morreu no local. O acidente fatal ocorreu no km 394 da BR-020 e filmagens feitas por testemunhas mostram o momento da fuga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pessoas que presenciaram o ocorriudo informaram que o condutor da camioneta estava fazendo ziguezague antes da colisão. Ao chegarem no local indicado pelas testemunhas, a equipe da PRF encontrou o condutor com sinais de embriaguez, localizando, também, bebida alcoólica no interior do veículo. O homem, de 25 anos, revelou que bebeu uísque, contudo, se recusou a fazer o teste de alcoolemia por meio do etilômetro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os agentes emitiram um Termo de Constatação de Embriaguez, documento em que se detalha o conjunto de sinais de ingestão de álcool constatados no ato da abordagem. O termo é previsto pela legislação e é uma das modalidades de prova admitida para a configuração do crime de embriaguez ao volante.