VLTs e Metrôs terão mudanças de horário no feriado do dia 15 de novembro

No feriado nacional da Proclamação da República desta sexta-feira, 15, o transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza sofrerá mudanças no horário de funcionamento. As linhas Sul, Oeste e Nordeste começarão em horário normal, mas encerrarão as atividades mais cedo. Já o VLT de Sobral e o VLT do Cariri não estarão em operação no feriado.

Confira os horários de cada linha:

- Linha Sul: Das 5h30min até cerca de 18h30min

- Linha Nordeste: Das 5h30min até próximo de 17h50min

- Linha Oeste: Das 5h30min até próximo de 17h30min