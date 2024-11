Homem é preso por posse ilegal de armas em Fortim, no Ceará

Um homem foi preso por posse ilegal de armas e munições, por meio do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), no município de Fortim, a cerca de 132 km de Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação ocorreu após a equipe receber informações sobre a presença de indivíduos armados em um estabelecimento conhecido como Bar do Zangado, localizado no bairro 13, na entrada da cidade.

"Com base nas informações, viaturas deslocaram-se ao local por volta das 6h, onde foram autorizadas pela responsável do estabelecimento a realizar uma inspeção."