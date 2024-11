Homem é encontrado morto na zona rural de Capistrano, no Ceará

Um homem de 26 anos foi encontrado morto com lesões decorrentes de disparos de arma de fogo na manhã deste domingo, 10, na zona rural de Capistrano, a cerca de 99 km de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima já possuía antecedente criminal por roubo a pessoa. O caso ocorreu na Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Estado.

Além disso, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local."