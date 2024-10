Núcleo de Línguas da Uece oferta vagas para curso de Linguagem Antirracista

Com o objetivo de estimular a reflexão sobre o uso da linguagem em uma perspectiva antirracista, o Núcleo de Linguas do Campus Fátima, vinculado à Universidade Estadual do Ceará (Uece) anunciou a oferta do novo curso de Linguagem Antirracista. As inscrições vão até o dia 31 de outubro e estão sendo realizadas de forma online, com taxa única, pelo site da instituição.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 9 de novembro, mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Os encontros ocorrerão aos sábados, de forma on-line, nos horários de 8h às 11h, com carga horária total de 16h.