Ceará é estado com maior proporção de municípios com Plano para Primeira Infância

Dos municípios que possuem Plano, 179 têm comitês intersetoriais de políticas públicas para a primeira infância. Grupos são compostos por representantes da assistência social, da educação, da saúde e do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, dentre outras áreas.

O Ceará é o estado com maior proporção de cidades que têm Plano Municipal para Primeira Infância. São 97,8% municípios com essa política. Índice consideravelmente mais alto do que a média nacional, que é de 26,6%.

As medidas adotadas pelos programas são: acesso à saúde (171 municípios), oferta de educação infantil (169 municípios), promoção do brincar (167 municípios) e incentivo ao aleitamento materno (157 municípios).

A Munic 2023 revela ainda que, em 6% dos municípios do Estado, havia algum tipo de auxílio-creche ou “voucher” para educação infantil, ou seja, um valor repassado às famílias com crianças em idade de educação infantil e que não encontrem matrícula nas creches públicas.

110 municípios do Ceará têm lei de segurança alimentar



Ainda conforme o levantamento, o Ceará está entre as cinco Unidades da Federação com as maiores proporções de existência da lei de segurança alimentar e nutricional: são 110 municípios (59,8%). Do total, 105 têm lei promulgada e cinco têm lei em tramitação.