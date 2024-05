Ceará tem 34 municípios selecionados no programa Primeira Infância Antirracista

O Unicef, em parceira com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Governo do Estado do Ceará, seleciona 34 municípios cearenses para receber o programa Primeira Infância Antirracista (PIA). O lançamento da estratégia foi realizado nesta semana e contou com representantes estaduais e municipais da Educação.

Na seleção dos municípios, foram analisados os recursos disponíveis e a quantidade populacional de pessoas negras, indígenas e quilombolas residentes em cada região.

A região do Crato será um dos polos regionais para início das oficinas presenciais, a partir de julho. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 22, ao jornalista Farias Júnior, da rádio O POVO CBN Cariri, pelo chefe do escritório do Unicef no Ceará, Rui Aguiar.