Foragido da Justiça do Espírito Santo é capturado pela PRF em Eusébio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou um homem de 48 anos que estava sendo procurado pela Justiça do estado do Espírito Santo (ES) devido a uma condenação pelo crime de roubo. A ação ocorreu na manhã do último domingo, 20, no km 19 da BR 116, no município de Eusébio (RMF).

Os agentes da corporação estavam realizando uma fiscalização de rotina quando abordaram um veículo GM/Vectra, conduzido pelo condenado. Ao consultar os sistemas policiais, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça do ES pelo crime de roubo. O mandado de prisão foi expedido em 16 de agosto de 2024 pela 2ª Vara Criminal de São Mateus (ES).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O condenado é natural de Morada Nova, município distante 167 km de Fortaleza, e já possui antecedentes pelo mesmo crime. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em Aquiraz e está à disposição da Justiça.