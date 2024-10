54,6 mil famílias cearenses já podem receber gratuitamente a nova parabólica digital

25 novos municípios do Ceará poderão receber a nova parabólica digital, para ter acesso basta agendar a instalação do kit

Mais de 536 mil famílias cearenses já trocaram suas antenas parabólicas tradicionais por novas parabólicas digitais por meio do programa Siga Antenado. A iniciativa, criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), agora avança para uma nova fase, abrindo agendamentos para instalação do kit em mais 25 municípios do estado, o que deverá beneficiar cerca de 54,6 mil lares.

Entre as cidades com agendamento disponível estão: Acopiara, Boa Viagem, Iracema, Jaguaribe, Monsenhor Tabosa, Pedra Branca, Senador Pompeu e Várzea Alegre. Com essa ampliação, a Siga Antenado estará presente em todos os 184 municípios do Ceará.

Para ter direito ao kit gratuito, os beneficiários devem estar inscritos em programas sociais do governo federal, por meio do CadÚnico, e possuir uma antena parabólica tradicional em funcionamento. A troca é fundamental, pois em breve o sinal da antena antiga será descontinuado, o que deixará muitos sem acesso à TV aberta.