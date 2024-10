Taxas de juros caem com melhora da percepção fiscal após 3 sessões em alta

Os juros futuros fecharam a sessão desta segunda-feira, 14, em queda firme, aparando o excesso de prêmios adicionados à curva nas últimas três sessões. Sem a referência do segmento de Treasuries, hoje fechado em função de feriado nos EUA, o mercado aproveitou sinais de melhora no ambiente fiscal para corrigir parte da alta acumulada, como declarações de autoridades e um possível plano do governo de contenção de gastos a ser executado após as eleições municipais.

Numa sessão de liquidez mais baixa, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu de 12,66% no ajuste de sexta-feira para 12,53% e a do DI para janeiro de 2027, de 12,85% para 12,64% (mínima). O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 12,62% (mínima), de 12,84% no ajuste anterior.

Dada a esticada dos prêmios, a expectativa era de que um ajuste em baixa na curva não tardaria, ainda que o alívio de hoje esteja longe de ser considerado tendência. Já pela manhã as taxas caíam, com o mercado acompanhando a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Congresso Itaú BBA Macro Vision 2024, no qual mostraram alinhamento nas percepções sobre as contas públicas e diagnósticos sobre o panorama econômico.