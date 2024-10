Governo do Ceará vai anunciar investimentos para o saneamento básico do litoral

O encontro teve como objetivo discutir projetos vinculados ao Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur), que é um projeto da Setur financiado pela Caf, tendo como meta universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário nas localidades sanitárias.

As possibilidades foram discutidas na manhã desta quarta-feira, 2, por meio de uma reunião entre a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (Caf), em Brasília.

O governo do Ceará deve anunciar, nos próximos dias, investimentos voltados para a área do saneamento básico, água potável e esgotamento litorâneo que irão beneficiar o litoral cearense.

Outro objetivo, segundo o programa, é melhorar as condições ambientais, promover a mitigação e resiliência climática e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo e economia do Estado.

A universalização do saneamento é fundamental para o desenvolvimento dos destinos turísticos, afirma Yrwana Albuquerque.

“O saneamento garante não só a preservação ambiental, mas também a saúde e o bem-estar da população local e dos visitantes. Investir em saneamento é investir no futuro do turismo e na melhoria da vida de todos”, pontuou.