Mais de 50 kg de cocaína são encontrados em painel de caminhão-cegonha em Juazeiro

O veículo é oriundo de São Paulo e a droga foi apreendida no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte

Um caminhão-cegonha foi interceptado pela Polícia Civil do Ceará, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza. A ação resultou na apreensão de 51 quilos de cocaína. A droga estava armazenada dentro do veículo que era oriundo de São Bernardo dos Campos, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima informava sobre o veículo e a equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte se deslocou para um posto de combustível onde estava o caminhão. A cocaína estava no painel do automóvel.

O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi ouvido. As investigações seguem no intuito de localizar e prender os suspeitos da ação criminosa, conforme o órgão.