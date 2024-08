Ceará soma 171 casos de febre oroupuche

Registros se concentram na região do Maciço de Baturité. Foram 28 novos casos confirmados na última semana, segundo boletim da Secretaria da Saúde do Estado

Chega a 171 o número de casos confirmados de febre oroupuche no Ceará. Todos distribuídos em sete municípios da região do Maciço do Baturité. Quatro casos são de gestantes. Atualização é de boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 23, pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Na semana anterior, eram 143 confirmações da infecções. Ou seja, foram 28 novos casos.

Não há confirmação de óbito pela doença no Estado. Mas um caso de óbito de um feto de 34 semanas em decorrência da patologia está sendo investigado. Houve transmissão vertical, que ocorre quando a mãe transmite para o bebê durante a gravidez ou parto.

A maior quantidade de pacientes confirmados com a doença reside em Aratuba: 40. Os outros municípios com casos da doença são Capistrano (38), Pacoti (31), Mulungu (27), Redenção (21), Baturité (11) e Palmácia (3).