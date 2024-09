Alerta vermelho: onda de calor atinge Brasil; veja regiões afetadas

Onda de calor que começa nesta quinta-feira, 26, pode durar mais de cinco dias e causar aumento de até 5 °C na temperatura de algumas regiões do País

Conforme alerta do Inmet, a onda de calor tem início nesta quinta-feira, 26, e pode ter duração maior que cinco dias .

Veja quais são e saiba qual a previsão do tempo com esta onda de calor.

Onda de calor e recorde de temperaturas

Conforme os dados sinóticos publicados pelo Inmet, as temperaturas apresentadas no último dia 25 variaram entre 24 °C e 36 °C nos estados sob o alerta.

Dentre estes, Mato Grosso do Sul registrou as temperaturas mais altas, chegando na máxima de 36 °C na região onde está localizada parte do Pantanal Sul mato-grossense.

Com o aumento da temperatura nos próximos dias, a região pode chegar a 39 °C, contribuindo para a diminuição da umidade relativa do ar, já prejudicada pelas fumaças do incêndio florestal.