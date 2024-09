Estagiárias de agência previdenciária em Maracanaú são suspeitas de fraudes contra o INSS

Três mandados de busca e apreensão foram realizados em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e um em Pacatuba, na manhã desta quinta-feira, 12, para aprofundar as investigações contra uma organização criminosa que atuava com fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao longo das investigações, foi descoberta a atuação de duas estagiárias da Previdência Social de Maracanaú na liberação indevida de empréstimos sem o conhecimento e autorização dos titulares.

A organização, de acordo com a Polícia Federal (PF), liberava benefícios previdenciários — como a contratação indevida de empréstimos consignados — que, posteriormente, eram descontados nos proventos dos beneficiários. As fraudes eram feitas por meio dos próprios sistemas do INSS.