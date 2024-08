Monitor de Secas será ampliado para países da América do Sul, diz ANA

O Monitor de Secas será ampliado para além do monitoramento da estiagem no Ceará e nos 26 estados e Distrito Federal. A iniciativa está sendo ampliada para atuar nos diagnósticos da seca nos países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil por meio da Bacia Amazônica, como Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela.

A informação foi dita à imprensa pela diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Veronica Sanchez, durante evento de dez anos do Monitor de Secas, nesta quarta-feira, 21, no hotel Oásis Atlântico, no bairro Meireles, em Fortaleza.

De acordo com Verônica Sanchez, o objetivo é poder diagnosticar o cenário de seca nos países onde nascem os principais rios que compõem a Bacia Amazônica e que percorrem os estados brasileiro até desaguar no oceano atlântico.