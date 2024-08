Ceará tem aumento de 33% de assassinatos contra indígenas em 2023, aponta relatório

Dados sobre a violência contra os povos originários são do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) divulgados no último dia 22 de julho; Secretaria da Segurança Pública prevê criação de um painel de monitoramento de ocorrências contra a população no Estado

O número de assassinatos contra pessoas indígenas registrou aumento de 33% no Ceará no ano passado em comparação ao ano anterior. Os dados são dos Relatórios Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi). A edição de 2023, publicada no último dia 22 de julho, revelou quatro casos registrados no Estado. O documento de 2022 apontou para três assassinatos.

Os dados do relatório foram obtidos através de informações dos regionais do Cimi, de comunidades indígenas e de veículos de comunicação, além de fontes públicas da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Sistema de Informação sobre Mortalidade (Sim) e de secretarias estaduais de saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os casos do ano passado, apenas um assassinato foi descrito no relatório. Uma professora de 34 anos foi morta a facadas no Sítio Fernandes, no município de Aratuba, a 124,15 quilômetros de Fortaleza, em julho de 2023. A vítima foi identificada como Maria Gerlane Silva Oliveira. O suspeito do crime, o companheiro da vítima, foi encontrado morto na área do crime. Já no ano anterior, não foi descrito nenhum caso.