Oito casos de possível transmissão vertical da febre oropouche são investigados no Brasil

Mosquito Culicoides paraensis (maruim) é o vetor da febre oropouche Crédito: Lauren Bishop/CDC/Divulgação

Oito casos de transmissão vertical (passada da mãe para o bebê durante a gravidez ou parto) da febre oropouche são investigados pelo Ministério da Saúde (MS). Os registros foram em três estados: Pernambuco, Bahia, e Acre. Conforme as informações, metade das crianças nasceu com anomalias congênitas, entre elas a microcefalia, já a outra metade morreu. No Ceará, Secretaria da Saúde investiga um possível caso. O caso do Ceará ainda passa por exames laboratoriais para atestar a causa do óbito. “Não havia outros motivos que pudessem ser associados à perda fetal, e era uma paciente que vivia em uma área de Capistrano onde tinha outros casos”, afirma o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Antonio Silva Lima Neto (Tanta), durante seminário sobre a doença realizado na última semana no Ceará. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A gestante de 40 anos, residente de Capistrano, no Maciço de Baturité, teve infecção confirmada e a morte do feto ocorreu na 34ª semana de gestação.

Caso no Acre

No dia 8, deste mês, o MS registrou o caso de um bebê que nasceu com anomalias congênitas que podem estar relacionadas à transmissão vertical da febre oropouche. Em nota, a pasta informou que o bebê faleceu antes dos 47 dias de nascido.

Exames feitos após o parto acusaram a infecção. A mãe, de 33 anos, já vinha apresentando erupções cutâneas e febre no segundo mês de gestação.



“Exames realizados nos laboratórios do Instituto Evandro Chagas, em Belém, apontaram a existência de material genético do vírus em diferentes tecidos do bebê, que nasceu com microcefalia, malformação das articulações e outras anomalias congênitas. A análise também descartou outras hipóteses diagnósticas”, informou o Ministério no comunicado.

MS relata ainda que vem a relação direta de com os casos e a febre ainda precisa de “investigação mais aprofundada”, que vem sendo acompanhado pelo governo federal e pela Secretaria de Saúde do Acre.

