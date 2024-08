Professores da rede municipal de sete cidades recebem formação em educação e sustentabilidade

Mais de 300 professores participam da capacitação de educação e sustentabilidade Crédito: Divulgação

O Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana (CPMRS-RMB), em parceria com as prefeitura das cidades que compõem o consórcio e o Grupo Eureka, promove uma capacitação em sustentabilidade para professores do ensino fundamental de cidades do Ceará. Participaram do treinamentos, realizados entre 6 e 9 de agosto, os docentes da rede pública municipal de Itaitinga, Guaiuba, Ocara, Pacajus, Chorozinho, Maranguape e Horizonte. O objetivo é complementar os conteúdos lecionados no ensino fundamental para que os alunos tenham a oportunidade de se conscientizar sobre a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar materiais. Alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as formações serão apoio aos professores sobre como usar o material — tanto físico, como digital — para desenvolver uma visão consciente, junto aos alunos, sobre meio ambiente e responsabilidade socioambiental. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o superintendente do CPMRS-RMB, Elano Damasceno, a missão do projeto é mudar a percepção dos alunos e de suas famílias sobre o entendimento e a interação com o meio ambiente. Segundo ele, o Consórcio tem como obrigação a questão da educação ambiental, sustentabilidade e manejo de resíduos sólidos.

O diretor executivo do Grupo Eureka, Marco Saliba, destaca que conscientizar os alunos desde o início da vida escolar é plantar uma semente para uma cultura de preservação ambiental. “Estamos vivendo uma emergência climática devido às ações indiscriminadas do ser humano em detrimento do meio ambiente. Sem dúvida, os municípios cearenses que implementarem esse projeto sairão na frente, formando cidadãos mais conscientes do seu papel em um ecossistema que precisa de cuidado”, aponta. Participante da capacitação, o professor Augusto César, da Escola de Ensino Fundamental José Augusto Carvallo, em Pacajus, relatou que essa palestra é importante porque embasa os professores sobre a sustentabilidade.