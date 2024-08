Ceará investiga morte fetal por suspeita de febre oropouche

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) investiga um óbito fetal possivelmente causado por febre oropouche, na região do Maciço de Baturité, onde está concentrada a totalidade dos casos. Caso foi registrado em Capistrano, a 102,89 km de Fortaleza. A gestante de 40 anos estava com 34 semanas. O estado de saúde dela é estável.

Este é o primeiro caso em investigação no Estado. No último dia 2, o Ministério da Saúde confirmou um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical, quando é passado da mãe para o bebê, em Pernambuco.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela pasta, 122 casos de febre do oropouche foram registrados no Estado este ano. O primeiro caso da doença foi registrado em junho último no Ceará.