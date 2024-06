Ceará tem primeiro paciente confirmado com febre oropouche; entenda doença 

O caso ocorreu em maio e o paciente já está curado. Sintomas da doença são parecidos com dengue e chikungunya. Febre oropouche também é transmitida por mosquitos

Pela primeira vez, um paciente foi confirmado com febre oropouche no Ceará. Caso ocorreu em maio, mas foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na última sexta-feira, 21. O paciente está curado.

A transmissão da febre oropouche é feita principalmente por mosquitos. Os sintomas são parecidos com dengue e chikungunya.

Conforme a secretaria, o paciente de 53 anos, residente do município de Pacoti, foi atendido com suspeita clínica de dengue e chikungunya.