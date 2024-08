Urubu de estimação voa junto com parapentistas no Ceará

O Urufly voa há 3 anos com o seu parapentista Israel pelo céu do Ceará

Israel Mendes, condutor de aventuras e ambientalista de 37 anos, tem atraído a atenção por realizar voos de parapente com um urubu, chamado carinhosamente de UruFly. Há três anos os dois realizam voos juntos pelo Ceará e compartilham juntos a sua história e voos nas redes sociais, onde já acumulam quase 100 mil seguidores.

UruFly chegou às mãos de Israel quando ainda tinha apenas seis dias de vida. Encontrado em um lixo no Parque do Cocó, em Fortaleza, o urubu foi entregue às autoridades ambientais locais, incluindo a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA). Com a ajuda do Instituto Pró Silvestre e do biólogo Sanjay Veiga, UruFly foi encaminhado a Israel, que se comprometeu a proporcionar uma vida saudável e feliz ao animal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora seja proibido criar, caçar ou maltratar animais silvestres no Brasil, a situação de UruFly era excepcional. Sem a identificação do ninho ou dos pais do urubu, as autoridades confiaram a Israel a tarefa de criá-lo.