Olympique contrata ex-United que foi preso por violência doméstica

Torcedores e prefeito da região do sul da França manifestaram-se publicamente contra a chegada do jogador que violentou sua esposa em 2022

Mason Greenwood é o mais novo reforço do Olympique de Marselha e assinou contrato até junho de 2029. O clube francês, agora sob o comando do técnico De Zerbi, oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante inglês de 22 anos, que sai do Manchester United por cerca de 31,6 milhões de euros (R$ 189 milhões).

Contudo, mesmo com a transferência para o Olympique de Marselha, o passado criminal de Greenwood gera controvérsia no futebol francês. Tanto os torcedores do clube do sul da França quanto o prefeito da região, Benoit Payan, manifestaram-se publicamente contra a chegada do ex-jogador do Manchester United.

Greenwood foi preso por violência doméstica contra sua esposa em 2022, acusado de estupro e agressão. Dessa maneira, o atacante foi questionado sobre o assunto durante sua entrevista coletiva como jogador do Olympique de Marselha.