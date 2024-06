O POVO News: STF descriminaliza porte de maconha para uso pessoal; entenda

Edição também repercute todas as principais informações sobre a soltura de Julian Assange, fundador do Wikileaks

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 25. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz todos os detalhes sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maiorida para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal.

Assista ao vivo:

O julgamento do caso foi retomado na tarde desta terça-feira. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o placar ficou em 6 votos a 3 pela descriminalização. Em seu voto, o magistrado afirmou que "nenhum usuário, de nenhuma droga, pode ser criminalizado".

Votaram a favor a tese: Gilmar Mendes, o relator do caso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e Rosa Weber, ministra aposentada. Cristiano Zanin, André Mendonça e Kássio Nunes Marques foram contrários. Luiz Fux votou contra e Cármen Lúcia a favor. Em seguida, Mendonça reviu o voto, fechando o placar em 8 x 3.